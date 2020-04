Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Autriche assouplit le confinement, des rassemblements autorisés Reuters • 28/04/2020 à 11:24









VIENNE, 28 avril (Reuters) - L'Autriche va alléger un peu plus les mesures de confinement imposées pour freiner la propagation du coronavirus en autorisant à compter de vendredi la tenue d'événements rassemblant jusqu'à dix personnes et en permettant aux citoyens de sortir de chez eux sans aucun motif spécifique, a annoncé mardi le gouvernement. L'Autriche a été l'un des premiers pays de l'Union européenne à mettre en place un plan de déconfinement avec notamment la réouverture des commerces de moins de 400 mètres carrés, des magasins de bricolage et des jardineries. Le 1er mai, ce sera au tour des coiffeurs, des magasins de plus grande taille et des centres commerciaux. Les citoyens étaient cependant jusqu'ici priés de rester chez eux, même si cela n'avait globalement rien d'une obligation. A partir de vendredi, ils pourront sortir à leur guise mais devront continuer de respecter les règles de distanciation sociale et si possible opter pour le télétravail, ont déclaré les ministres de la Santé Rudolf Anschober et de l'Intérieur Karl Nehammer. "C'est de mon point de vue un très grand changement et une très importante étape où nous parions sur la confiance", a déclaré Rudolf Anschober. "Il appartient à présent (...) à chacun d'entre nous de ne pas se montrer irresponsable mais de continuer consciencieusement à appliquer pleinement ces mesures", a-t-il ajouté. L'Autriche a fait état à ce stade d'environ 15.000 cas de contamination au coronavirus et de 549 décès. Dans le cadre du plan de déconfinement, les cafés, les bars, les restaurants et les écoles devraient rouvrir le 15 mai, les hôtels et les piscines à partir du 29 mai. (Francois Murphy; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

