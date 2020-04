Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Autriche assouplit encore les mesures de confinement Reuters • 21/04/2020 à 14:14









VIENNE, 21 avril (Reuters) - L'Autriche va assouplir davantage les mesures en vigueur pour freiner la propagation du coronavirus en autorisant le 15 mai la réouverture des restaurants et des lieux de culte, a annoncé mardi le chancelier Sebastian Kurz. L'Autriche a été l'un des premiers pays de l'Union européenne à dévoiler au début du mois un plan de déconfinement avec la réouverture la semaine dernière des commerces de moins de 400 mètres carrés, des magasins de bricolage et des jardineries. Le 1er mai, ce sera au tour des coiffeurs, des magasins de plus grande taille et des centres commerciaux. En ce qui concerne les établissements scolaires, le gouvernement avait déjà annoncé la reprise des cours début mai pour le dernier niveau du secondaire et le chancelier a précisé mardi lors d'une conférence de presse que les cours reprendraient progressivement pour les autres à partir du 15 mai. (Francois Murphy; version française Claude Chendjou et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.