Coronavirus-L'Australie songe à limiter le retour de ses citoyens

SYDNEY/MELBOURNE, 10 juillet (Reuters) - L'Australie envisage de diminuer le nombre de citoyens autorisés à rentrer sur le territoire, alors que les autorités font face à une résurgence de l'épidémie de COVID-19 dans le deuxième état le plus peuplé du pays. Le Cabinet australien, qui inclue les représentants des états et des territoires australiens, a tenu une réunion à Canberra pour discuter d'éventuelles limitations des retours et de la situation dans l'état de Victoria. L'état de Victoria a imposé jeudi un confinement à Melbourne. Il devrait durer six semaines. L'Australie a recensé près de 9.000 cas de contamination et 106 décès liés au coronavirus. (Colin Packham et Sonali Paul; version française Camille Raynaud)

