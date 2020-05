Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Australie opte pour un déconfinement en trois étapes Reuters • 08/05/2020 à 08:01









SYDNEY, 8 mai (Reuters) - Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé vendredi un déconfinement en trois étapes du pays jusqu'au mois de juillet, avec une première phase d'assouplissement des mesures prises contre l'épidémie de coronavirus qui se traduira par la réouverture des commerces, des restaurants et des cafés. L'île continent, qui a imposé d'importantes restrictions en mars en matière de distanciation sociale, a enregistré ces derniers jours d'importants progrès dans sa lutte contre le coronavirus avec une baisse du nombre de nouveaux cas de contamination. Depuis le début de l'épidémie, apparue en Chine en décembre avant de se propager dans le reste du monde, un peu moins de 7.000 cas confirmés ont été recensés en Australie où un peu moins de 800 personnes sont toujours malades. Près d'une centaine de personnes sont mortes. Mais avec désormais moins de 20 nouvelles contaminations par jour, il est temps de ne plus "rester sous la couette" et de revenir progressivement à une vie normale, a estimé le Premier ministre, devant des journalistes à Canberra, dévoilant la feuille de route pour les semaines à venir. La première phase de cette feuille de route, sur laquelle chaque Etat fédéré sera libre de décider de la date de mise en oeuvre, prévoit la réouverture des restaurants et des cafés - qui ne sont autorisés actuellement à ne faire que de la vente à emporter - mais dans une limite de 10 clients. Si aucun pic dans le nombre de cas de contamination n'est enregistré, ces territoires pourront entamer la phase deux du déconfinement - ouverture des cinémas, salles de sport et galeries avec une capacité d'accueil toutefois limitée à 20 personnes à la fois. Cette phase sera suivie d'une troisième et dernière étape qui autorisera les rassemblements jusqu'à 100 personnes, permettra aux salariés de revenir sur leur lieu de travail et verra les boîtes de nuits rouvrir leurs portes. Les déplacements entres Etats seront autorisés ainsi que les vols entre l'Australie et la Nouvelle Zélande, a précisé Scott Morrison. Comme pour de nombreux pays touchés par l'épidémie de coronavirus, le déconfinement est un enjeu important pour l'Australie où, selon le ministre du Trésor Josh Frydenberg, les mesures de confinement font perdre chaque semaine à l'économie du pays quatre milliards de dollars australiens. (Colin Packhamn, version française Marine Pennetier)

