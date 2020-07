Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Australie ferme la frontière entre ses deux états les plus peuplés Reuters • 06/07/2020 à 06:29









SYDNEY, 6 juillet (Reuters) - L'Australie fermera la frontière entre ses deux états les plus peuplés à partir de mardi et ce pour une période indéterminée afin de maîtriser l'épidémie de coronavirus qui sévit à Melbourne. Cette fermeture, annoncée lundi, sera la première en 100 ans, la frontière ayant été fermée pour la dernière fois en 1919 lors de l'épidémie de grippe espagnole. Le nombre de cas de contamination à Melbourne, capitale de l'état de Victoria, a bondi ces derniers jours, forçant les autorités à instaurer des règles strictes de distanciation sociale et à confiner 300.000 habitants de la banlieue Nord. "C'est la bonne décision, étant donné les défis importants que nous devons relever pour contenir ce virus", a déclaré le Premier ministre de l'état de Victoria, Daniel Andrews, alors qu'il annonçait la fermeture de la frontière, effective à partir de 23h59, heure locale, mardi. Cette décision devrait porter un coup à la reprise économique australienne qui se dirige vers sa première récession en presque trente ans. La seule autre frontière de l'état de Victoria, avec l'état d'Australie-Méridionale, est déjà fermée. (Colin Packham, Renju Jose, et Swati Pandey; version française Camille Raynaud)

