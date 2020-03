Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'armée française transfère par hélicoptère des patients en Allemagne Reuters • 28/03/2020 à 10:40









PARIS, 28 mars (Reuters) - L'armée française a commencé samedi à transférer par hélicoptère des patients atteints du coronavirus vers des hôpitaux en Allemagne afin de décharger les services de réanimation de la région Grand-Est. Ces transferts sont assurés dans le cadre de l'opération Résilience lancée mercredi par le président de la République Emmanuel Macron, par laquelle l'armée va apporter son soutien aux efforts de lutte contre le coronavirus en France. "Des hélicoptères Caïman de l'armée de Terre vont prendre en charge plusieurs patients atteints du Covid-19. Depuis Metz, ils les transporteront jusqu'en Allemagne, vers des hôpitaux en capacité de les accueillir", a annoncé la ministre des Armées, Florence Parly, sur Twitter. Un premier hélicoptère, un Caïman NH90, a décollé de Metz à destination de l'Allemagne avec deux patients dans un état sérieux à bord, a-t-on appris auprès de l'état-major des armées. D'autres transferts devraient avoir lieu ce samedi et dans les jours qui viennent en fonction des demandes de l'Agence régionale de la santé (ARS) et des disponibilités dans les hôpitaux allemands, a-t-on ajouté. (Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.