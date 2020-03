Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'armée française a évacué six patients du Grand-Est Reuters • 29/03/2020 à 13:10









(Actualisé avec Airbus A400M) PARIS, 29 mars (Reuters) - L'armée française a effectué samedi trois transferts par hélicoptère afin de décharger les services de réanimation de la région Grand-Est, évacuant six patients gravement atteints du coronavirus vers des hôpitaux en Allemagne, en Suisse et en Auvergne, a déclaré dimanche l'état-major des armées. Le ministère des Armées a également annoncé qu'un Airbus A400M médicalisé allemand transporterait ce dimanche plusieurs patients en réanimation de Strasbourg vers la ville d'Ulm. "La France remercie l'Allemagne et la Suisse et leur exprime sa reconnaissance la plus profonde. Alors que nos pays sont confrontés à une crise majeure, ces évacuations médicales incarnent la solidarité européenne", a déclaré la ministre des Armées Florence Parly. Berlin a mis cet Airbus à disposition de l'EATC (European Air Transport Command), une plateforme de mise en commun des moyens aériens de transport, ravitaillement et évacuation médicale de sept pays européens. Il doit évacuer également des patients de Bergame, dans le nord de l'Italie particulièrement frappé par l'épidémie, vers Cologne, précise un communiqué. Les transferts par hélicoptère ont été assurés dans le cadre de l'opération Résilience lancée mercredi par le président de la République Emmanuel Macron, par laquelle l'armée va apporter son soutien aux efforts de lutte contre le coronavirus en France. Les patients ont été évacués par hélicoptère Caïman NH90 de Metz vers Essen en Allemagne, de Mulhouse à Genève en Suisse et de Vesoul à Clermont-Ferrand, a précisé l'état-major. D'autres transferts similaires sont prévus dimanche. (Jean-Stéphane Brosse, avec Tangi Salaün)

