Coronavirus-L'Arcep n'ira pas au congrès télécoms de Barcelone

PARIS, 11 février (Reuters) - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a annoncé mardi qu'elle ne rendra au congrès télécoms de Barcelone et a expliqué sa décision par la propagation du coronavirus. "L'Arcep ne se rendra finalement pas au Mobile World Congress cette année (pour la même raison que toutes les autres annulations)", a déclaré une porte-parole du groupe par courriel. (Matthieu Rosemain, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.51%