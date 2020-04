Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'application "StopCovid" ne sera pas prête fin avril Reuters • 17/04/2020 à 12:31









PARIS, 17 avril (Reuters) - L'application de tracking "Stopcovid", soutenue par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus, ne sera pas prête au moment du débat parlementaire prévu sur le sujet à la fin du mois, a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat chargé du numérique, Cédric O. "Cette application ne sera pas encore prête lorsqu'elle sera débattue au Parlement les 28 et 29 avril", a-t-il dit lors d'une audition par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. (Mathieu Rosemain, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

