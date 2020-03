Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus - L'Allemagne interdit les rassemblements de plus de deux personnes Reuters • 22/03/2020 à 18:42









FRANCFORT, 22 mars (Reuters) - L'Allemagne a renforcé dimanche ses mesures de distanciation sociale, en interdisant notamment les rassemblements de plus de deux personnes dans les espaces publics, afin de limiter la propagation du coronavirus. "L'objectif est de gagner du temps dans notre combat contre le virus", a déclaré la chancelière Angela Merkel en conférence de presse. Pendant au moins deux semaines, les rassemblements de plus de deux personnes dans les espaces publics seront interdits, à l'exception des personnes qui vivent dans le même foyer et des rassemblements liés au travail, a-t-elle ajouté. Dans le cadre du renforcement de ces mesures, les restaurants ne pourront faire que de la vente pour emporter. Les salons de coiffure, de beauté, de massage et de tatouage devront fermer. (Ludwig Burger, version française Caroline Pailliez)

