Coronavirus-L'Allemagne déconseille les séjours en Corse

BERLIN, 9 septembre (Reuters) - L'Allemagne déconseille à ses ressortissants de se rendre en Corse et dans trois régions métropolitaines françaises - Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine - à titre de précaution contre le coronavirus, a annoncé mercredi le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement invite également les Allemands à éviter les régions de Dubrovnik-Neretva et de Pozega-Slavonie en Croatie, ainsi que les villes de Prague, en République tchèque, et de Genève, en Suisse, en raison d'un fort taux de contamination. (Paul Carrel, version française Jean-Stéphane Brosse)

