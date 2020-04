Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne compte prolonger le confinement jusqu'au 3 mai Reuters • 15/04/2020 à 13:49









(Actualisé avec projet gouvernemental) BERLIN, 15 avril (Reuters) - Les restrictions de déplacement entrées en vigueur le mois dernier en Allemagne pour enrayer la propagation du coronavirus vont être prolongées de deux semaines jusqu'au 3 mai, selon un projet d'accord conclu entre la chancelière Angela Merkel et les ministres-présidents des 16 Länder du pays, que Reuters a pu consulter. Ce projet prévoit une réouverture progressive des écoles à partir du 4 mai, avec priorité donnée aux élèves en dernière année de cycles primaire et secondaire. Les garderies resteront en revanche fermées. Avant de rouvrir, les établissements scolaires doivent préparer un plan de mesures d'hygiène. Les rassemblements religieux vont rester interdits. Certains commerces pourront en revanche rouvrir, ceux dont la surface n'excède pas 800 mètres carrés et tous les concessionnaires automobiles. Le gouvernement compte maintenir l'obligation du respect d'une distance d'1,5 mètre entre personnes ne vivant pas dans le même logement. (Holger Hansen version française Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

