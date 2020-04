Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne anticipe un ratio de dette à 75,25% du PIB en 2020 Reuters • 22/04/2020 à 13:43









(Actualisé avec prévision de croissance du conseil allemand des experts économiques § 4-5) BERLIN, 22 avril (Reuters) - L'Allemagne s'attend à voir sa dette rapportée au produit intérieur brut (PIB) progresser pour atteindre 75,25% cette année, contre 60% en 2019, sous l'effet des nouvelles émissions prévues et des mesures mises en place pour atténuer l'impact économique de la crise sanitaire en cours, a annoncé mercredi le ministère des Finances. "La politique budgétaire allemande est actuellement dictée par la lutte contre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences économiques", précise le ministère dans un communiqué. A la suite de la crise financière de 2008-2009, le ratio de dette avait bondi de 18 points de pourcentage, passant de 64% en 2007 à 82% en 2010. Selon Lars Feld, qui dirige le Conseil allemand des experts économiques, la première économie de la zone euro devrait connaître une contraction d'au moins 5,5% de son produit intérieur brut (PIB) cette année sous l'effet de cette crise sanitaire. Alors que ce conseil composé de cinq économistes chargés de conseiller le gouvernement d'Angela Merkel tablait fin mars sur une contraction de 2,8% de l'économie allemande en 2020, Lars Feld "attend désormais plutôt un recul de 5,5% - et c'est un chiffre optimiste", selon des propos rapportés mercredi par l'hebdomadaire Die Zeit. (Madeline Chambers, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

