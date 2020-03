Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Afrique du Sud passe la barre de 1.000 contaminations Reuters • 27/03/2020 à 10:06









JOHANNESBURG, 27 mars (Reuters) - Le nombre de cas de contaminations au coronavirus en Afrique du Sud a dépassé vendredi la barre de 1.000 personnes, a annoncé le ministère de la Santé du pays, qui fait par ailleurs état des deux premiers décès imputés à la maladie. "Ce matin, nous, Sud-Africains, nous réveillons avec une triste nouvelle concernant nos premiers décès dus au Covid-19", a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que le nombre de contaminations était passé de 927 jeudi à plus de 1.000 vendredi. L'Afrique du Sud a imposé à compter de jeudi minuit des mesures de confinement de la population pendant 21 jours, mais selon la presse locale les rues étaient toujours bondées ce vendredi et, dans les quartiers pauvres, de longues files d'attente se formaient devant les supermarchés. Jeudi, Matshidiso Moeti, la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a prévenu que le temps pressait pour l'Afrique pour contenir le coronavirus, en raison de sa propagation dans un nombre croissant de pays. (Emma Rumney; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

