Coronavirus-L'Afrique a besoin de plus de $200 mds, selon Guterres

WASHINGTON, 17 avril (Reuters) - Le secrétaire général des Nations Unies a plaidé vendredi pour la suspension de la dette de tous les pays en développement, pas seulement des plus pauvres, en raison de la crise du coronavirus. Selon Antonio Guterres, qui s'exprimait dans le cadre d'une visioconférence sur l'Afrique organisée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), le continent a besoin de plus de 200 milliards de dollars pour y faire face. Pour mobiliser davantage de ressources, il a invité le FMI à autoriser de nouveaux droits de tirage spéciaux (DTS), mesure à laquelle les Etats-Unis sont opposés. (Andrea Shalal, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

