Coronavirus-L'AEM pourrait accélérer l'autorisation du remdesivir de Gilead

8 juin (Reuters) - Les procédures d'examen et d'évaluation visant en Europe le remdesivir de Gilead GILD.O pourraient être accélérées afin d'autoriser plus rapidement son emploi dans la lutte contre le COVID-19, a annoncé lundi l'Agence européenne du médicament (AEM). Premier traitement à avoir montré son efficacité pour soigner les patients souffrant du COVID-19 lors d'essais cliniques, le remdesivir, un antiviral, est déjà utilisé pour traiter les malades les plus gravement atteints aux Etats-Unis, en Inde et en Corée du Sud. "L'évaluation des bénéfices et des risques du remdesivir est réalisée dans le cadre d'un calendrier réduit et un avis pourrait être donné d'ici quelques semaines", a dit l'AEM dans un communiqué. Si le traitement par intraveineuse de Gilead était approuvé, il s'agirait du premier à l'être en Europe contre le COVID-19. La Commission devra se prononcer en dernier ressort, mais elle suit la plupart du temps les avis de l'AEM. Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a accordé début mai à Gilead une autorisation de prescription du remdesivir pour le traitement des patients atteints du COVID-19. (Pushkala Aripaka ; version française Nicolas Delame)

