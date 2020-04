Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Korean Air va suspendre les vols vers Washington Reuters • 01/04/2020 à 02:20









SEOUL, 1er avril (Reuters) - Korean Air Lines 003490.KS va suspendre les liaisons avec Washington à compter du 13 avril, et ce jusqu'à fin mai, à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, a annoncé mercredi une porte-parole de la compagnie aérienne sud-coréenne. Cette décision intervient alors que la demande à destination des Etats-Unis a nettement décliné du fait de la propagation rapide du coronavirus aux Etats-Unis, a ajouté la porte-parole. (Heekyong Yang; version française Jean Terzian)

