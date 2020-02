Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-KLM compte réduire certains postes budgétaires - ANP Reuters • 26/02/2020 à 12:41









AMSTERDAM, 26 février (Reuters) - La compagnie KLM, branche néerlandaise du groupe Air France-KLM AIRF.PA , a l'intention de réduire certains postes budgétaires en raison de l'épidémie de coronavirus, rapporte mercredi l'agence de presse néerlandaise ANP. Ces économies affecteront des investissements non stratégiques, dans l'informatique, l'immobilier ou la publicité, précise une lettre interne citée par ANP. (Anthony Deutsch, Bart Meijer, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.50%