Coronavirus-Johnson reste en soins intensifs, a eu besoin d'oxygène

(Actualisé avec nouvelles déclarations de ministres, précisions) par Guy Faulconbridge, Elizabeth Piper et Kate Holton LONDRES, 7 avril (Reuters) - Boris Johnson a eu besoin d'un apport en oxygène et restait mardi placé en soins intensifs dans un hôpital de Londres en raison de la détérioration de son état de santé provoquée par sa contamination au coronavirus. La bataille personnelle que livre le Premier ministre britannique contre le COVID-19 intervient au moment même où, selon les experts, le Royaume-Uni va probablement connaître sa semaine la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie dans le pays, où elle a déjà fait plus de 5.000 morts. Boris Johnson, âgé de 55 ans, a été admis dimanche soir à l'hôpital St-Thomas, qui fait face au Parlement de Westminster sur l'autre rive de la Tamise dans le centre de Londres, après plus de 10 jours de fièvre élevée et de toux persistantes en raison du coronavirus. Son état s'est rapidement dégradé au cours des 24 heures suivantes, ce qui a entraîné son placement dans une unité de soins intensifs où sont traités les cas les plus graves. Bien qu'il ait reçu un apport en oxygène, ses services ont affirmé lundi qu'il était toujours conscient et que son transfert relevait d'une mesure de prudence au cas où le Premier ministre aurait besoin d'être placé en respiration artificielle. "Il n'est pas sous respirateur, non", a assuré mardi Michael Gove, ministre du bureau du cabinet, à la radio LBC. "Le Premier ministre a reçu un appoint en oxygène et il est bien sûr maintenu sous étroite observation." "Le Premier ministre se trouve en unité de soins intensifs, sous la surveillance de son équipe médicale, recevant les tout meilleurs soins de la part des équipes de St-Thomas", a-t-il ajouté. RAAB PREND LES RÊNES À UN MOMENT CRUCIAL Il n'existe pas au Royaume-Uni de plan de succession formellement établi au cas où un Premier ministre se retrouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Boris Johnson, testé positif le 26 mars, a demandé à son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, de le représenter partout "où cela est nécessaire", ont indiqué ses services. Dominic Raab s'est présenté ce mardi au 10, Downing Street, la résidence du chef du gouvernement à Londres, pour y présider une réunion gouvernementale de crise sur le COVID-19. Le secrétaire au Foreign Office, âgé de 46 ans, prend les rênes du gouvernement à un moment crucial au Royaume-Uni dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le ministre de la Santé a déclaré la semaine dernière que le pic des décès dans le pays devrait être atteint aux alentours de dimanche prochain, le dimanche de Pâques. Le gouvernement est en outre censé examiner en début de semaine prochaine une éventuelle prolongation du confinement imposé à la population britannique pour tenter d'enrayer l'épidémie. "La priorité du gouvernement sera de continuer à garantir que la direction indiquée par le Premier ministre, que tous les plans mis au point pour garantir que nous pourrons vaincre le coronavirus et permettre au pays de surmonter ce défi, seront mis en oeuvre", a déclaré Dominic Raab, l'air grave, lundi soir à la presse. (Avec Paul Sandle, Michael Holden, Costas Pitas et Kate Kelland version française Nicolas Delame, Marine Pennetier et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

