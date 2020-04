Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Johnson pourrait assouplir les règles de confinement avant le 7 mai-Telegraph Reuters • 27/04/2020 à 00:20









26 avril (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait annoncer un assouplissement des règles de confinement dès qu'il sera rentré à Downing Street la semaine prochaine, rapporte le Telegraph dimanche soir. Johnson reprendra ses fonctions lundi, suite à une hospitalisation d'une semaine après avoir été testé positif au coronavirus et deux semaines de convalescence chez lui. Selon le Telegraph, Boris Johnson a discuté avec ses ministres de "modifications" à apporter aux règles de confinement afin de permettre une réouverture des entreprises et des écoles tout en conservant les restrictions. L'épidémie due au coronavirus a fait 413 morts supplémentaires en 24 heures dans les hôpitaux au Royaume-Uni, portant le total à 20.732 décès. (Rama Venkat, version française Camille Raynaud)

