Coronavirus-Johnson demande aux Britanniques de rester chez eux et aux bars de fermer

LONDRES, 20 mars (Reuters) - Boris Johnson a demandé à tous les pubs, cafés et restaurants de Grande-Bretagne de fermer à partir de vendredi soir et pour une durée indéterminée et il a appelé ses compatriotes à rester chez eux désormais afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus. "Nous disons aux cafés, aux bars et aux restaurants de fermer ce soir dès qu'ils le peuvent raisonnablement et de ne pas ouvrir demain", a dit le Premier ministre britannique devant la presse. "Pour être clair, ils peuvent cependant continuer à proposer des services de livraison." "Certains pourraient bien sûr être tentés de sortir ce soir et je dis à ces personnes, 's'il vous plaît, ne le faites pas'", a-t-il ajouté. (Costas Pitas et Paul Sandle version française Bertrand Boucey)

