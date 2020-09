Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Jean Castex sort de l'isolement après un nouveau test négatif Reuters • 12/09/2020 à 17:46









PARIS, 12 septembre (Reuters) - Le Premier ministre français Jean Castex est sorti de l'isolement après un test négatif de dépistage du coronavirus, a fait savoir Matignon. "Conformément au protocole sanitaire, sept jours après le contact avec une personne qui s'est déclarée positive à la COVID-19, le Premier Ministre s'est fait tester ce jour. Le résultat du test est négatif. Le Premier Ministre ne sera donc plus ni à l'isolement ni en télétravail à compter de cet après midi", a déclaré un porte-parole à Reuters. (Elizabeth Pibneau, édité par Jean-Philippe Lefief)

