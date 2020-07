Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Jean Castex en Guyane pour démontrer la pleine mobilisation de l'Etat Reuters • 12/07/2020 à 15:25









PARIS, 12 juillet (Reuters) - Le Premier ministre français est arrivé dimanche en Guyane pour une visite express destinée à démontrer "la pleine mobilisation de l'Etat" face à l'épidémie due au coronavirus. Jean Castex, dont c'est le premier déplacement en tant que chef du gouvernement, est accompagné du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et de celui des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. "Je me rends aujourd'hui en Guyane pour porter un message clair à ses habitants : nous sommes à leurs côtés dans la crise. Qu'ils soient assurés de la solidarité nationale et de la pleine mobilisation de l'Etat", a-t-il écrit dans la matinée sur Twitter. La situation sanitaire reste préoccupante dans cette collectivité territoriale d'Amérique su Sud frontalière du Brésil, où près de 6.000 personnes ont contracté le coronavirus. (Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.