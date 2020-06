Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Japon-Le gouvernement présente un second budget additionnel Reuters • 08/06/2020 à 06:36









TOKYO, 8 juin (Reuters) - Le gouvernement japonais a présenté lundi devant le Parlement un second budget additionnel pour l'exercice fiscal actuel, débuté en avril, qui doit permettre de financer en partie le nouvel ensemble budgétaire de 1.100 milliards de dollars destiné à atténuer l'impact économique de l'épidémie du coronavirus. Le ministre des Finances a donné à cette occasion des précisions sur un budget de secours de 10.000 milliards de yens (92 milliards de dollars) que l'opposition avait décrit comme opaque. "Nous devons prendre toutes les mesures possibles et accroître les réserves d'urgence dans le but de répondre avec flexibilité aux changements dans la situation", a dit Taro Aso lors d'un discours devant le Parlement. "Au moins 5.000 milliards de yens sont nécessaires au cas où une deuxième et une troisième vagues d'infections venaient à rendre la situation très grave (...) 5.000 milliards de yens doivent être préservés pour nous permettre de répondre rapidement à toute situation", a poursuivi le ministre. Il a précisé que la moitié de ces réserves seraient utilisées pour aider les entreprises à préserver l'emploi et à payer leurs loyers, ainsi qu'à accroître les soins de santé. (Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

