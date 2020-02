Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Jaguar Land Rover craint une pénurie de pièces détachées Reuters • 18/02/2020 à 17:30









COVENTRY, Angleterre, 18 février (Reuters) - Jaguar Land Rover TAMO.NS a suffisamment de pièces détachées en provenance de Chine pour continuer à produire en Grande-Bretagne pendant deux semaines, mais pas au-delà pour le moment, a déclaré mardi Ralf Speth, le directeur général du premier constructeur automobile britannique. Le groupe, filiale de l'indien Tata Motors TAMO.NS , a trois usines en Grande-Bretagne. Ralf Speth a ajouté que Jaguar Land Rover ne réalisait actuellement aucune vente en Chine en raison de l'épidémie de coronavirus, qui a fait près de 1.900 morts dans le pays. Présent à ses côtés, le PDG de Tata Motors, Guenter Butschek, a déclaré que son groupe n'avait pas de visibilité suffisante concernant son approvisionnement en pièces détachées en provenance de Chine. "Nous sommes à l'abri pour le mois de février et une bonne partie du mois de mars. Sommes-nous complètement couverts actuellement pour l'ensemble du mois de mars ? Malheureusement non", a-t-il dit. (Costas Pitas, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

