Coronavirus/Israël-Un confinement total pourrait être inévitable-Netanyahu

JERUSALEM, 26 mars (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu mercredi qu'il ne serait pas possible d'éviter un confinement total du pays si le taux de propagation du coronavirus ne venait pas à baisser, alors que cinq décès et près de 2.400 cas de contamination ont été recensés dans le pays. Alors que la population avait été appelée à se confiner à domicile, de nouvelles mesures ont été annoncées mercredi, parmi lesquelles une nouvelle diminution des transports publics et l'obligation pour toute personne souhaitant effectuer balade ou courir de rester dans un rayon de 100 mètres de son domicile. "Si nous ne voyons pas une amélioration immédiate dans les courbes, nous ne pourrons pas éviter un confinement total", a dit Netanyahu à la télévision. La décision est "une question de jours", a-t-il poursuivi. "Nous effectuons les préparatifs en ce sens". (Maayan Lubell, Dan Williams et Steven Scheer; version française Jean Terzian)

