Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Israël a isolé un anticorps, une avancée "importante"-ministre Reuters • 05/05/2020 à 02:37









JERUSALEM, 5 mai (Reuters) - Israël a isolé un anticorps clé du coronavirus dans son principal laboratoire de recherche biologique, a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense, estimant qu'il s'agissait là d'une "avancée importante" vers un possible traitement de la maladie du COVID-19. Dans un communiqué, Naftali Bennett a indiqué que l'"anticorps monoclonal neutralisant" développé à l'Institut israélien de recherche biologique (IIBR) pouvait "neutraliser" le nouveau coronavirus causant la maladie du COVID-19 chez les personnes infectées. Le ministre a rendu visite lundi à l'IIBR où il lui a été fait part d'une "avancée importante en vue de trouver une antidote au coronavirus", est-il ajouté dans le communiqué. Le directeur de l'institut, Shmuel Shapira, cité par le communiqué, a déclaré que la formule de l'anticorps allait être brevetée, après quoi un fabricant mondial sera sollicité dans l'optique d'une production à grande échelle. (Dan Williams; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.