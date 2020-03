Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Interparfums prévoit une baisse de 10% de ses ventes au T1 Reuters • 03/03/2020 à 07:41









PARIS, 3 mars (Reuters) - Interparfums IPAR.PA a dit s'attendre mardi à un impact significatif de l'épidémie de coronavirus sur la distribution de tous ses produits et à une baisse de 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. "Même si notre activité est limitée en Chine (2% du chiffre d'affaires 2019), l'épidémie du coronavirus devrait significativement impacter la distribution de nos produits sur l'ensemble des zones Asie, Europe et Moyen Orient, notre production étant, elle, principalement concentrée sur la France et l'Europe", a déclaré dans un communiqué le PDG du groupe de création et de distribution de parfums, Philippe Benacin. "Conjugué à l'effet de base lié au lancement des lignes Montblanc Explorer, Jimmy Choo L'Eau et Jimmy Choo Floral au début de l'an passé, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 s'inscrira en retrait de 10% environ par rapport au premier trimestre 2019", a-t-il ajouté. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 484,3 millions d'euros au titre de l'année 2019, en hausse de 6% par rapport à 2018. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

