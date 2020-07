Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Information judiciaire demandée contre Philippe, Buzyn et Véran Reuters • 03/07/2020 à 18:57









PARIS, 3 juillet (Reuters) - La commission des requêtes de la Cour de justice de la République a annoncé vendredi avoir transmis au procureur général près la Cour de cassation neuf plaintes contre Edouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour leur gestion de l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus en France. Edouard Philippe, Premier ministre jusque ce vendredi, Agnès Buzyn et Olivier Véran, qui se sont succédé au ministère de la Santé, sont visés par des plaintes pour "abstention de combattre un sinistre". "Il appartient désormais au procureur général - lié par les termes de cette décision - d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre de M. Edouard Philippe, de Mme Agnès Buzyn et de M. Olivier Véran", écrit la Cour de justice de la République dans un communiqué. La Cour de justice de la République précise que le délit cité est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.