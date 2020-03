Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Ineos va construire en France une usine de gel désinfectant Reuters • 31/03/2020 à 11:37









LONDRES, 31 mars (Reuters) - Le groupe britannique Ineos INEOSG.UL , propriétaire notamment du club de football OGC Nice, a annoncé mardi qu'il allait construire en France, sous 10 jours, un site de gel désinfectant pour les mains pour produire un million de bouteilles par mois. "Il est évident que l'un des principaux modes de transmission dans la propagation du coronavirus est le contact entre les mains et la bouche. Le gel désinfectant est efficace pour empêcher cette propagation", souligne le groupe dans un communiqué. L'approvisionnement aux hôpitaux sera gratuit, précise le groupe qui compte également en équiper les écoles, les lieux publics, les pharmacies et les supermarchés. Ineos, premier fabricant européen de l'ingrédient de base du désinfectant pour les mains, avait déjà annoncé la semaine dernière qu'il allait construire deux usines de gel désinfectant au Royaume-Uni et en Allemagne. (Nina Chestney; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

