Coronavirus-Ineos construira en France une 2e usine de gel désinfectant

LONDRES, 8 avril (Reuters) - Le groupe britannique Ineos INEOSG.UL , propriétaire notamment du club de football OGC Nice, a annoncé mercredi qu'il allait construire à Etain (Meuse), sous 10 jours, son deuxième site français de gel désinfectant, afin de contribuer à remédier à la pénurie actuelle. La construction du premier site avait été annoncée le mois dernier et son implantation est prévue à Lavéra (Bouches du Rhône) qui produira environ un million de flacons par mois. Ineos, premier fabricant européen de l'ingrédient de base du désinfectant pour les mains, dispose par ailleurs de deux usines de gel désinfectant au Royaume-Uni et en Allemagne. (Nina Chestney; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

