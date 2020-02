Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Impact sur la croissance française 2020 toujours estimé à -0,1 point Reuters • 21/02/2020 à 12:26









CORONAVIRUS: IMPACT SUR LA CROISSANCE FRANÇAISE 2020 TOUJOURS ESTIMÉ À -0,1 POINT PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a confirmé vendredi que les répercussions de l'épidémie de coronavirus en cours en Chine devraient amputer de 0,1 point la croissance de l'économie française en 2020. "Notre évaluation est inchangée, nous estimons que cette épidémie aura un impact de 0,1 point sur la croissance française en 2020", a déclaré Bruno Le Maire à l'occasion d'un point presse à Bercy. "Ça nous semble une estimation réaliste, je redis que c'est une estimation à l'heure où je vous parle sans préjuger de ce que sera le développement de cette épidémie dans les jours et dans les semaines qui viennent", a-t-il ajouté. Bruno Le Maire avait indiqué début janvier dans un entretien au Journal du Dimanche tabler sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France de 1,3% cette année et l'an prochain. (Leigh Thomas, Bertrand Boucey et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.