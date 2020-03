Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Il faut un service économique minimum, dit Le Maire Reuters • 20/03/2020 à 09:14









PARIS, 20 mars (Reuters) - Il faut mettre en oeuvre un service économique minimum pour maintenir l'activité, a déclaré vendredi sur LCI le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Il faut évidemment un service économique minimum, il faut que les activités de base de notre économie continuent à tourner", a-t-il dit. "La protection sanitaire passe aussi par une bonne alimentation, un bon approvisionnement." Le ministre est également revenu sur la question des marchés et sur les risques que font courir ces regroupements. "Cela suppose que des règles très strictes soient respectées par chacun (...). S'il y a des marchés où ça n'est pas respecté et où les gens s'agglutinent autour d'un même étal, eh bien on sera obligés de fermer le marché", a-t-il prévenu. Interrogé sur l'hypothèse du versement d'une prime aux salariés qui continuent de travailler malgré les risques induits par la crise sanitaire, Bruno Le Maire a répondu par l'affirmative, en appelant les entreprises à recourir au système de l'intéressement et de la prime défiscalisée. "J'invite toutes les fédérations, toutes les entreprises qui ont un accord d'intéressement, notamment dans le secteurs vitaux à verser cette prime de 1.000 euros qui est totalement défiscalisée", a dit Bruno Le Maire. "L'Etat a de quoi payer ses fonctionnaires", a en outre assuré le ministre. (Jean-Philippe Lefief et Nicolas Delame)

