Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Il faut tirer les leçons de l'épidémie, dit Londres en évoquant la Chine Reuters • 17/04/2020 à 14:51









LONDRES, 17 avril (Reuters) - Plusieurs Etats membres du G7, dont la Grande-Bretagne, ont souligné la nécessité de tirer les leçons de l'épidémie due au coronavirus, a déclaré vendredi le porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui assure l'intérim pendant la convalescence du chef du gouvernement, atteint du COVID-19, avait estimé jeudi que les relations avec la Chine ne pourraient rester ce qu'elles sont après la crise. Prié par la presse de dire si cette question avait été abordée par les chefs d'Etat et de gouvernement du G7, le porte-parole de Boris Johnson a répondu : "Ils ont évidemment discuté (...) de la nécessité de tirer les leçons de la propagation du virus". "Le virus est évidemment apparu en Chine (...) Nous allons, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, chercher très attentivement avec nos partenaires internationaux à savoir comment l'épidémie s'est produite, pourquoi elle n'a pas pu être enrayée plus tôt et ce qui peut être fait pour que cela ne reproduise pas", a-t-il ajouté. (Elizabeth Piper, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.