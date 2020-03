Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Ikea se lance à son tour dans la fabrication de matériel de protection Reuters • 31/03/2020 à 13:25









STOCKHOLM, 31 mars (Reuters) - Ikea IKEA.UL a annoncé mardi son intention de fabriquer du matériel de protection pour le personnel hospitalier comme des masques chirurgicaux face à la pandémie de coronavirus. Le géant suédois de l'ameublement a par ailleurs indiqué que ses ventes de mobilier de bureau restaient solides, soutenues par le développement du télétravail afin de limiter la propagation du virus. Selon Henrik Elm, responsable des achats internationaux du groupe, l'accélération de la contagion en Europe et en Amérique a cependant accentué les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, les dysfonctionnements ou la fermeture des frontières constituant notamment un problème majeur. Le groupe dit avoir réussi à atténuer quelque peu cet impact grâce à une bonne préparation qui lui a permis de répartir ses stocks en différents lieux. Ikea ne prévoit pas par ailleurs de pénurie de bois et d'autres matières premières, mais le groupe fait face à des problèmes de stockage pour les marchandises en transit vers les pays où ses magasins sont provisoirement fermés. (Anna Ringstrom; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

