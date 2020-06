Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-IAG envisage un recours contre la quarantaine britannique Reuters • 05/06/2020 à 11:26









LONDRES, 5 juin (Reuters) - Le groupe IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways et d'Iberia, a annoncé vendredi qu'il envisageait d'engager un recours judiciaire contre la décision du gouvernement de Boris Johnson d'imposer une période d'isolement de 14 jours à tous les voyageurs arrivant en Grande-Bretagne. Willie Walsh, son directeur général, a déclaré à la chaîne de télévision Sky News que cette nouvelle règle avait été imposée sans aucune concertation préalable avec le secteur du transport aérien et qu'elle aurait pour conséquence de "torpiller" les chances des compagnies de reprendre leurs vols en juillet. "Nous pensons qu'elle est irrationnelle, nous pensons qu'elle est disproportionnée et nous envisageons un recours judiciaire contre cette réglementation", a-t-il dit. A partir de lundi, 8 juin, tous les voyageurs arrivant en Grande-Bretagne, ressortissants britanniques compris et à de très rares exceptions près, sont tenus de respecter un isolement strict de deux semaines, toute infraction étant passible d'amendes. (Sarah Young et Michael Holden, version française Marc Angrand)

