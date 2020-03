Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Hongrie-Le Parlement accorde à Orban des pouvoirs d'urgence Reuters • 31/03/2020 à 01:44









(.) BUDAPEST, 31 mars (Reuters) - Le Parlement hongrois a accordé lundi à Viktor Orban le droit de légiférer par décret alors que le pays fait face à la pandémie de coronavirus, sans fixer de limite de temps au Premier ministre malgré les appels en ce sens de l'opposition et de groupes de défense des droits civiques. Le président Janos Ader, allié du chef du gouvernement, a promulgué le texte prolongeant l'état d'urgence en Hongrie après son adoption par le Parlement, où sont majoritaires les élus du parti au pouvoir, le Fidesz. Il a déclaré que la nouvelle loi respectait les traités internationaux et la Constitution hongroise. Cette loi a provoqué des critiques de la part de l'opposition, de groupes de défense des droits civiques et du Conseil de l'Europe parce qu'elle ne fixe aucune limite calendaire aux pouvoirs supplémentaires attribués à Viktor Orban. Des activistes craignent que ces pouvoirs servent à museler les journalistes alors que les médias indépendants dans le pays sont contraints de réduire leurs effectifs et budgets tandis que la presse proche du gouvernement continue de se voir attribuer des aides publiques. Le gouvernement a rejeté ces critiques, assurant que la nouvelle loi lui permettait seulement d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre le coronavirus, et que le Parlement était en mesure de révoquer les pouvoirs supplémentaires de l'exécutif. La ministre de la Justice, Judit Varga, a estimé qu'il s'agissait d'une "fausse nouvelle très dommageable" de dire que la loi était destinée à neutraliser l'assemblée nationale. Janos Ader a assuré que l'autorisation spéciale conférée au gouvernement prendrait fin quand l'épidémie serait vaincue et était limitée à la lutte contre le virus et ses conséquences. "Le rôle de supervision du Parlement et le devoir du gouvernement de rendre compte seront maintenus pendant l'épidémie", a dit le chef de l'Etat. La Hongrie a rapporté 447 cas de contamination et 15 décès. (Marton Dunai et Krisztina Than; version française Jean Terzian)

