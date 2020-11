Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Hidalgo annonce la fermeture de certains commerces à 22h00 à Paris Reuters • 05/11/2020 à 09:11









PARIS, 4 novembre (Reuters) - Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, a déclaré jeudi matin que certains commerces de la capitale, notamment des débits de boisson pratiquant la vente à emporter, seraient contraints de fermer à 22h00 dans le cadre de la lutte contre la deuxième vague de l'épidémie due au coronavirus. Ces nouvelles décisions, qui concernent aussi les départements de la petite couronne (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, limitrophes de Paris), ont été décidées mercredi avec le préfet de police, a-t-elle indiqué sur les antennes de RMC et BFM TV. Elles porteront notamment sur les débits de boisson pratiquant la vente à emporter, les petites épiceries, les supérettes qui, a-t-elle dit, ont donné lieu à des "attroupements" ou des "débordements". La mesure ne s'appliquera pas à tous les commerces pratiquant la vente à emporter, a-t-elle précisé, renvoyant à un arrêté à venir du préfet de police de Paris, Didier Lallement. Est-ce une forme de couvre-feu déguisé ? "Je ne sais pas si c'est un couvre-à-feu parce que ça ne concerne pas toute les activités de la ville", a répondu Anne Hidalgo. Cette question d'un possible rétablissement du couvre-feu à Paris et en Ile-de-France, en plus du reconfinement en vigueur depuis vendredi dernier, se pose depuis que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a annoncé lundi matin avant d'être recadré par Matignon. S'ils soulignaient alors que rien n'était décidé à ce stade, les services de Jean Castex ajoutaient néanmoins que le retour du couvre-feu était bel et bien envisagé. Depuis, un nouveau conseil de défense consacré à la crise sanitaire s'est tenu mercredi matin à l'Elysée. On devrait en connaître le résultat dans ce jeudi lors de la conférence de presse hebdomadaire du ministre de la Santé, Olivier Véran. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)

