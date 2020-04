Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Heurts à Abidjan autour d'un centre de dépistage Reuters • 06/04/2020 à 15:30









ABIDJAN, 6 avril (Reuters) - Des affrontements ont éclaté lundi en Côte d'Ivoire entre la police et des habitants d'Abidjan qui avaient entrepris de démanteler un futur centre de dépistage du coronavirus, de crainte qu'il attire des personnes contaminées et contribue à répandre la maladie dans leur quartier. Plus de 100 habitants de Yopougon ont commencé dimanche à détruire cette structure en forme de hangar et à installer aux alentours des barricades à l'aide de pneus en feu. La foule est revenue lundi, lançant des pierres en direction des forces de l'ordre qui l'a dispersée à l'aide de gaz lacrymogène. "Ils veulent nous tuer. On ne veut pas de ce centre ici", a dit un manifestant, Joël Blehi, qui s'est réfugié dans une pharmacie après un tir de grenade lacrymogène dans sa direction. Pour les autorités, ces heurts sont le fruit d'une incompréhension, les habitants ayant cru que ce centre était destiné à traiter des patients atteints du COVID-19, la maladie respiratoire provoquée par ce coronavirus. "Il y a eu un manque de communication. C'est davantage un centre de tests pour les habitants", a dit Charlemagne Bleu, porte-parole de la police. La Côte d'Ivoire a recensé officiellement trois morts et 261 cas de contamination au coronavirus. Les autorités ont fermé les écoles, les lieux de culte et la plupart des commerces et imposé un couvre-feu nocturne. Le ministère de la Santé a le projet de créer plusieurs centres de dépistage volontaire à Abidjan, la capitale économique du pays. Les affrontements de lundi n'ont fait aucun blessé ni dans les rangs des manifestants ni dans ceux de la police et quatre personnes ont été arrêtées, a dit Charlemagne Bleu. (Loucoumane Coulibaly version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

