Coronavirus-Hermès ne va pas augmenter son dividende ni recourir au chômage partiel

PARIS, 30 mars (Reuters) - Hermès HRMS.PA a annoncé lundi qu'il allait ramener sa proposition de dividende de 5 euros par action à 4,55 euros, soit le niveau versé en 2019, et que ses gérants renonçaient à toute augmentation et percevraient cette année une rémunération totale identique à celle de l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Le groupe français de luxe, qui affirme "disposer d'une trésorerie suffisante", déclare aussi qu'il va maintenir le salaire de base de ses 15.500 employés en France et dans le monde "sans avoir recours aux aides publiques exceptionnelles", notamment le dispositif du chômage partiel en France. Hermès dit enfin qu'il effectuera un don de 20 millions d'euros à l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP). (Sarah White et Bertrand Boucey)

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -0.81%