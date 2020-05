Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Guéri, le Premier ministre russe rétabli dans ses fonctions Reuters • 19/05/2020 à 11:19









MOSCOU, 19 mai (Reuters) - Mikhaïl Michoustine, le Premier ministre russe, a retrouvé son poste quelques semaines après avoir annoncé sa contamination au nouveau coronavirus, a annoncé mardi le Kremlin. Le président russe, Vladimir Poutine, a signé un décret le rétablissant dans ses fonctions, assumées par le vice-Premier ministre Andreï Beloussov depuis le 30 avril. (Maria Kiselyova; version française Nicolas Delame)

