Coronavirus/GB-Le nombre de décès s'élève à près de 28.500

LOBDRES, 3 mai (Reuters) - Le nombre de décès au Royaume-Uni lié au nouveau coronavirus a augmenté de 315 en une journée, portant le total à 28.446, selon un bilan publié dimanche incluant les décès dans les hôpitaux et d'autres établissements comme les maisons de retraite. Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit dévoiler dans les prochains jours un plan destiné à lever les mesures de confinement en vigueur depuis le 23 mars afin de relancer l'économie du pays sans provoquer toutefois une nouvelle vague de contaminations. (Estelle Shirbon, Blandine Hénault pour la version française)

