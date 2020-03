Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/GB-L'épidémie impossible à inverser, selon un expert Reuters • 19/03/2020 à 14:23









LONDRES, 19 mars (Reuters) - La progression de l'épidémie de nouveau coronavirus ne peut plus être stoppée en Grande-Bretagne et la gestion de cette crise sanitaire passe désormais par une augmentation des capacités d'accueil du National Health Service (NHS), le système de santé britannique, a déclaré jeudi le principal conseiller médical du gouvernement britannique. Le chef des services sanitaires britanniques, Chris Whitty, a également expliqué que l'objectif à court terme était désormais d'atténuer et de retarder le pic épidémique. Selon lui, la progression de la flambée de Covid-19 - la maladie que développent certains patients contaminés par le nouveau coronavirus - en Grande-Bretagne s'est avérée conforme aux prévisions. Il a cependant prévenu que le taux de mortalité constaté dans le pays pourrait sembler relativement haut en attendant une intensification des tests de dépistage. Le gouvernement de Boris Johnson s'est dans un premier temps contenté de mettre en place des mesures bien moins drastiques que l'Italie, l'Espagne et la France par exemple, avant de durcir sa position lundi et de donner des consignes de distanciation sociale et de limitation des déplacements. (Kate Kelland; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.