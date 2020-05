Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/GB-Johnson va lancer le déconfinement Reuters • 10/05/2020 à 17:44









(Actualisé avec réaction Première ministre écossaise Nicola Sturgeon §8 à §11) LONDRES, 10 mai (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté dimanche ses concitoyens à "rester vigilants" face aux défis posés par l'épidémie du nouveau coronavirus, avant de détailler les mesures pour progressivement assouplir le confinement imposé il y a sept semaines pour endiguer la maladie. La décision du gouvernement de remplacement son slogan "restez à la maison" par la formule "restez vigilants" - lancée par Boris Johnson sur son compte Twitter quelques heures avant son intervention télévisée prévue à 18h00 GMT - a été critiquée par l'opposition comme étant trop vague. Le ministre du Logement Robert Jenrick a déclaré que le Premier ministre allait présenter un système d'alerte à cinq niveaux pour suivre l'évolution de l'épidémie dans le pays, en utilisant un code-couleur par région, comme c'est le cas en France. "Tout le monde a un rôle à jouer dans la maîtrise du virus en restant vigilants et en respectant les règles. C'est comme cela que nous pourrons continuer à saveur des vies à mesure que nous commençons à nous remettre du coronavirus", a dit Boris Johnson sur Twitter. Son message a été publié en même temps qu'une nouvelle affiche gouvernementale répertoriant une série de règles telles que : "restez à la maison autant que possible", "limitez les contacts avec d'autres personnes" ou encore "gardez vos distances si vous sortez". Robert Jenrick a dit à la BBC qu'il n'y aurait pas de "grande réouverture de l'économie ce soir" mais que Boris Johnson présenterait une feuille de route pour les "semaines et les mois à venir. La Grande-Bretagne est le deuxième le plus touché dans le monde en termes de décès avec, à ce stade, 31.857 morts provoqués par le coronavirus. Le gouvernement britannique aimerait que le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord suivent les mêmes démarches, mais chaque nation a la possibilité d'adapter les mesures de confinement. La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a fait savoir que le seul assouplissement qu'elle comptait autoriser était de permettre aux citoyens de faire du sport plus d'une fois par jour. "C'est le seul changement que le gouvernement écossais estime acceptable pour éviter une recrudescence rapide de l'épidémie", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse. Elle a ajouté qu'elle souhaitait continuer à utiliser le slogan "restez à la maison" et a demandé au gouvernement britannique de ne pas utiliser la nouvelle formule "restez vigilants" en Ecosse. (Kylie MacLellan, Benoît Van Overstraeten et Caroline Pailliez pour la version française)

