Coronavirus/GB-Deux hôpitaux de campagne et plus de tests pour les soignants

LONDRES, 27 mars (Reuters) - Le National Health Service (NHS), le système de santé britannique, prévoit de construire deux hôpitaux de campagne supplémentaires pour absorber l'afflux de patients contaminés par le coronavirus, tandis que le gouvernement britannique compte augmenter le nombre de tests disponibles pour les soignants. "J'ai donné le feu vert à la construction de deux hôpitaux temporaires supplémentaires", dans des centres d'expositions à Birmingham et à Manchester, a annoncé vendredi le responsable du NHS, Simon Stevens, en précisant que d'autres structures de ce type devraient suivre. Un hôpital de campagne temporaire est déjà en cours de mise en place à Londres et devrait pouvoir accueillir des patients à partir de la semaine prochaine. Le gouvernement a de son côté annoncé vendredi une hausse immédiate du nombre de tests disponibles pour les travailleurs en première ligne. Ces tests commenceront à être effectués "immédiatement" sur "les personnes en première ligne", a déclaré le ministre du bureau du cabinet, Michael Gove, lors d'une conférence de presse, en évoquant la réalisation de centaines de tests durant le week-end avant une accélération considérable du déploiement la semaine prochaine. "De cette façon nos professionnels de santé et travailleurs sociaux sauront de façon sûre s'ils peuvent retourner au travail en toute sécurité si leur test est négatif", a-t-il dit. (Costas Pitas, Paul Sandle et Elizabeth Howcroft,)

