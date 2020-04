Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/GB-Construction de deux hôpitaux de campagne supplémentaires Reuters • 03/04/2020 à 02:24









LONDRES, 3 avril (Reuters) - La Grande-Bretagne va construire deux hôpitaux de campagne supplémentaires afin de traiter les patients infectés par le coronavirus, a annoncé vendredi le National Health Service (NHS), le système de santé britannique, alors qu'un premier hôpital provisoire doit ouvrir dans la capitale Londres. Le pays se prépare à un pic des cas de contamination, alors que le nombre de décès liés à l'épidémie a augmenté de 24% mercredi pour atteindre 2.921, selon les données jeudi du ministère de la Santé. Une structure avec une capacité de 1.000 lits va être bâtie sur un campus universitaire de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, et une autre pouvant accueillir 500 patients va être installée dans un centre de conférence à Harrogate, dans le nord, a précisé le NHS. Au total, cinq hôpitaux de campagne devraient ouvrir en Grande-Bretagne au cours des prochaines semaines. Le premier d'entre eux, dans l'est de Londres, doit officiellement ouvrir ce vendredi et accueillir de premiers patients à compter de la semaine prochaine. (William James; version française Jean Terzian)

