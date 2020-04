Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/GB-Boris Johnson admis à l'hôpital pour des tests Reuters • 05/04/2020 à 22:59









LONDRES, 5 avril (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis dimanche à l'hôpital pour des examens décrits par Downing Street comme une "mesure de précaution" dix jours après qu'il a été testé positif au coronavirus. "Sur les conseils de son médecin, le Premier ministre a été admis ce soir à l'hôpital pour des tests", a dit Downing Street. "Il s'agit d'une mesure de précaution, le Premier ministre continant d'avoir des symptômes persistants de coronavirus dix jours après avoir été testé positif." Agé de 55 ans, Boris Johnson est devenu le 27 mars le premier dirigeant d'une grande puissance à annoncer avoir été testé positif au virus. Il est depuis confiné dans un appartement à Downing Street où il a précisé vendredi qu'il restait na ajouté que Boris Johnson restait en charge du gouvernement et qu'il remerciait le NHS, le service de santé public britannique, pour son travail. (Guy Faulconbridge et Michael Holden, Gilles Guillaume pour le service français)

