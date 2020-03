Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Voies sur berge et Champ de Mars interdits à Paris Reuters • 20/03/2020 à 15:11









PARIS, 20 mars (Reuters) - La préfecture de police de Paris a interdit vendredi à partir de 15h00 et pour toute la durée de week-end tout déplacement et rassemblement sur les voies sur berge de la Seine, les pelouses de l'esplanade des Invalides et le Champ-de-Mars, en raison de l'épidémie de coronavirus. Alors que la France est confinée depuis mardi pour tenter de freiner la circulation du virus, "trop de comportements insouciants voire irresponsables sont encore à déplorer", constate la préfecture dans un communiqué. "Dans certains secteurs de la capitale, la fréquentation demeure ainsi beaucoup trop importante, au détriment des mesures de confinement et des consignes de distanciation sociale nécessaires pour entraver la propagation du coronavirus Covid-19." Cette mesure d'interdiction a été prise en concertation avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, précise la préfecture de police. (Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)

