Coronavirus/France-Une attestation sur smartphone disponible le 6 avril

PARIS, 2 avril (Reuters) - L'attestation obligatoire pour tout déplacement en France mise en place avec le confinement du pays le 17 mars dernier pour freiner la propagation du coronavirus sera disponible sur smartphone à partir de lundi, annonce jeudi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans un communiqué. Les informations relatives à l'identité, l'adresse, le motif de la sortie, ainsi que la date et l'heure pourront être scannées à l'aide d'un QR code par les forces de sécurité. "Aux premiers jours du confinement, j'ai refusé les solutions d'attestations numériques qui avaient rapidement vu le jour sur internet, parce qu'elles ne protégeaient pas les données personnelles. Parce qu'elles augmentaient les risques de fraude", explique Christophe Castaner. "Ce dispositif, ajoute-t-il, est efficace contre la fraude, car l'heure de création du formulaire apparaît. Il est protecteur des données personnelles, car aucun stockage de données n'est réalisé. Il est respectueux des gestes barrière, enfin, en permettant aux forces de l'ordre de vérifier l'attestation sans manipuler le téléphone mobile ou la tablette de la personne contrôlée." (Jean-Stéphane Brosse, édité par)

