Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Un foyer de contamination détecté dans la Vienne Reuters • 10/05/2020 à 16:30









PARIS, 10 mai (Reuters) - Un possible foyer de contamination au nouveau coronavirus a été détecté dans un collège de Chauvigny, commune du département de la Vienne, avec quatre personnes de l'établissement contaminées par la maladie, a déclaré une porte-parole de l'académie de Poitiers. La découverte de ces cas va reporter la rentrée dans le collège Gérard Philippe au 27 mai alors que, comme il est situé dans une zone verte, il aurait pu rouvrir ses portes dès lundi, a-t-elle ajouté. La détection de ce foyer, le deuxième en deux jours après celui détecté samedi dans un village de Dordogne à la suite d'un enterrement, intervient juste avant le début du déconfinement national à partir du 11 mai. , (Benoît Van Overstraeten)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.